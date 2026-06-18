Detienen a un entrenador por agredir sexualmente a una niña en Mallorca

Archivo - Un agente de la Guardia Civil, de espalda. - GUARDIA CIVIL - Archivo

PALMA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un entrenador de automovilismo de Mallorca por supuestamente agredir sexualmente y acosar a una niña de unos 14 años.

Los hechos habrían ocurrido a principios de año, aunque la denuncia fue interpuesta recientemente, según ha publicado este jueves 'Diario de Mallorca' y han confirmado a Europa Press fuentes del caso.

Los agentes de la Guardia Civil de Calvià detuvieron este miércoles al hombres, de unos 41 años.