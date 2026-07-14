Detienen a un hombre por agredir al exalcalde de Alcúdia al entrar en su vivienda para robarle

Dispositivo de la Policía Local de Alcúdia, en una foto de archivo. - POLICÍA LOCAL DE ALCÚDIA

PALMA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Alcúdia ha arrestado a un hombre que, presuntamente, entró en casa del exalcalde de Alcúdia Mateu Salord para robarle y ha obligado a ingresarle en el hospital por haberle pegado durante el atraco.

Los hechos han ocurrido este lunes por la tarde cuando se recibió el aviso de la propia víctima de 95 años de edad, que alertaba que había sufrido una agresión por parte de un hombre cuando se encontraba en su domicilio, según ha informado la Policía Local de Alcúdia.

Inmediatamente, se estableció un dispositivo conjunto de investigación por parte de la Policía Local de Alcúdia y la Guardia Civil y, gracias a la rápida actuación de las unidades desplegadas, la Policía Local de Alcúdia pudo localizar y detener al supuesto autor de los hechos.

Por este motivo, se le imputan los posibles delitos de robo en casa habitada y lesiones, entre otros que se puedan derivar de la investigación. Una vez finalizadas las primeras actuaciones policiales, el detenido será puesto a disposición de la Guardia Civil, que continuará con la investigación para el esclarecimiento total de los hechos.

Desde la Policía Local de Alcúdia han deseado una rápida y completa recuperación a Salord, al tiempo que han agradecido la colaboración y coordinación de todos los efectivos participantes en el dispositivo.