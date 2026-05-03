Detienen a un hombre con antecedentes por traficar con drogas en Eivissa

Sustancias y billetes intervenidos al detenido en Eivissa. - POLICÍA NACIONAL

EIVISSA 3 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha arrestado a un hombre en Eivissa por, supuestamente, llevar varias drogas y billetes fraccionados, que contaba con antecedentes por hechos similares.

El pasado jueves, sobre a las 20.00 horas, agentes que llevaban a cabo tareas de prevención, vieron a un motorista que trató de evadir a los policías, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

Los agentes empezaron a seguirle y, al percatarse, hizo una maniobra indebida al atravesar la línea continua para detenerse y emprender la huida a pie. Los policías pudieron interceptarle rápidamente y procedieron a cachearle.

En el registro, los agentes localizaron más de 75 gramos de pastillas cuadradas de color rosa, así como cocaína y la sustancia psicotrópica 2CB, junto con varios billetes.

El detenido fue trasladado a las dependencias de la Comisaría de Eivissa, donde fue puesto a disposición judicial por ser el presunto autor de un delito de tráfico de drogas. Cabe destacar que el detenido cuenta con antecedentes policiales previos por delitos similares.