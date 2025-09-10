Detienen a un hombre con cinco plantas de marihuana en su coche tras quedarse sin gasolina en Mallorca

PALMA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre al que sorprendieron con cinco plantas de marihuana en su coche cuando se quedó sin gasolina en la carretera que une la Colònia de Sant Jordi (Ses Salines) y Campos.

Fue el mediodía de este martes cuando la Guardia Civil recibió un aviso alertando de que un vecino de la Colònia de Sant Jordi se había quedad son gasolina y había dejado su vehículo detenido en la citada vía.

Una patrulla se dirigió hasta allí para auxiliar al conductor, al que encontraron en una bicicleta y repostando, ha informado la Comandancia de la Guardia Civil en Baleares.

Cuando le preguntaron si necesitaba ayuda, el hombre dijo que no, que simplemente se había quedado sin gasolina pero que ya lo había solucionado.

No obstante, los agentes percibieron un fuerte olor a marihuana y, al acercarse al coche, observaron en su interior cinco plantas de marihuana de gran tamaño.

El hombre, de 35 años y nacionalidad española, fue arrestado como supuesto autor de un delito de tráfico de drogas y las plantas fueron incautadas.