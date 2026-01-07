Detienen a un hombre por conducir sin carné y ITV tras chocar contra un bolardo de la comisaría de Manacor

Entrada de la comisaría de Manacor. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha arrestado a un varón de origen alemán por, supuestamente, conducir un vehículo sin carné, ITV vigente y colisionar contra un bolardo de la entrada de la comisaría de Manacor.

Los hechos tuvieron lugar el pasado viernes por la mañana, cuando este hombre chocó, de manera repentina, contra este elemento de protección del inmueble, según ha informado la Policía Nacional en una nota de prensa.

Los agentes que desarrollaban labores de seguridad se dirigieron a auxiliar al varón y, tras entrevistarse con este, comprobaron en las bases policiales que no tenía ningún carné que le habilitara conducir en España.

De la misma manera, se comprobó que el vehículo carecía de ITV en vigor y si había llevado a cabo alguna gestión para convalidar algún permiso que tuviera fuera de España, algo que no se había producido. Por estos motivos, el hombre fue detenido por ser el presunto autor de un delito contra la seguridad vial.