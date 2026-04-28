Detienen a un hombre en un control de tráfico en Capdepera por llevar hachís y una libreta con los precios

Control de tráfico de la Guardia Civil en Capdepera. - GUARDIA CIVIL

PALMA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre interceptado en un control en Capdepera por, supuestamente, llevar diversas dosis de hachís preparado para su venta y una libreta de anotaciones, donde constaban registros de cantidades, clientes y precios de venta.

Los hechos ocurrieron el pasado 25 de abril durante un control rutinario de verificación de personas y vehículos, según ha explicado el Instituto Armado en un comunicado.

Al proceder a la identificación del conductor, los agentes observaron un estado de "nerviosismo inusual" en el individuo, lo que motivó una inspección minuciosa tanto del vehículo, como de sus pertenencias personales.

Durante el registro, los agentes hallaron diversos estupefacientes ya acondicionados para su distribución inmediata. En total, se incautaron 35 dosis de hachís, empaquetadas en bolsas individuales de cierre hermético y el cuaderno.

Ante las evidencias de que la droga estaba destinada al mercado ilícito, se procedió a la detención del varón por un presunto delito contra la salud pública.