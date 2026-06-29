Detienen a un hombre por entrar alterado en Son Llàtzer, agredir a un sanitario y amenazarle de muerte

Archivo - Hospital Son Llàtzer. - CAIB - Archivo

PALMA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha arrestado a un hombre de 40 años por, supuestamente, entrar en un "agudo estado de excitación" en el Hospital Universitario Son Llàtzer, agredir a un sanitario y amenazarle de muerte por pedirle que se tranquilizara.

Los hechos ocurrieron el 28 de junio alrededor de las 01.45 horas, cuando la Base del 092 envió una patrulla tras recibir el aviso de que el servicio de seguridad privada del hospital mantenía retenido a un individuo "muy agitado".

En una nota de prensa, el cuerpo policial ha indicado que el detenido ya había generado un primer altercado con un médico, sobre las 23.30 horas del día anterior, en la habitación donde se encontraba ingresada su madre.

Tras abandonar temporalmente el edificio, regresó de madrugada con una actitud "altamente agresiva", encendió de forma abrupta las luces del dormitorio compartido y comenzó a proferir gritos en los que exigía su teléfono móvil.

Un enfermero le requirió que depusiera su actitud debido a las horas intempestivas que eran y al descanso de los demás internos. El individuo reaccionó encarándose con él, le insultó repetidamente y propinó una fuerte patada contra el mostrador del personal sanitario.

Acto seguido, el varón accedió al espacio restringido del mostrador, arrinconó al trabajador y le amenazó de muerte de forma violenta mientras levantaba los puños. Instantes después, se quitó una boina que vestía y golpeó con ella el rostro del profesional sanitario, además de emprenderla a patadas contra dos carros de material médico que se encontraban en el pasillo.

Los vigilantes de seguridad del recinto localizaron al sospechoso en el exterior y le retuvieron hasta la llegada de los policías. En su entrevista con el hombre constataron que no articulaba un discurso coherente y manifestaba síntomas evidentes de hallarse bajo la influencia de sustancias estupefacientes o psicotrópicas.

Por estos motivos, los agentes le detuvieron por los posibles delitos de amenazas de muerte y atentado contra agentes de la autoridad. Inicialmente, le trasladaron a un centro sanitario de urgencias debido a su estado de excitación y después le llevaron a los calabozos. Una vez finalizadas las diligencias iniciales en la Sala de Atestados, el detenido fue traspasado a la Policía Nacional.