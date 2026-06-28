Detienen a un hombre con una orden de alejamiento por ir a casa de su expareja en Palma y agredirle

Agentes de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

PALMA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha arrestado a un hombre con una orden de alejamiento en Palma por, supuestamente, ir a la vivienda de su expareja, agredirle y acabó hospitalizado tras autolesionarse al romper un cristal.

Los hechos ocurrieron la noche del sábado al domingo al recibir una alerta por la agresión, según ha informado el cuerpo policial en un comunicado.

Al llegar la patrulla al edificio, vio a un hombre desangrándose por una herida en el bíceps por lo que uno de los policías le hizo un torniquete para detener la hemorragia.

Al subir al piso de la víctima, esta explicó que, minutos antes, el presunto autor había llamado al timbre con el pretexto de recoger algunas pertenencias, pese a contar con una orden de alejamiento y que ya no mantenían ninguna relación sentimental.

Sin embargo, al abrir la puerta, de manera repentina, el agresor se lanzó sobre ella y empezó a cogerla del cuello de manera violenta. La joven pudo escapar a una habitación pero el hombre pudo seguirle y le siguió agarrando del cuello.

Para alertar a sus compañeros de piso, ya que no podía gritar, la chica empezó a dar golpes. En breves momentos, dos varones fueron hasta la habitación y el asaltante empezó a pegar puñetazos en la cara y el cuerpo a uno de ellos.

De la misma manera, en su huída rompió una televisión y lanzó el móvil de la mujer al patio del edificio. Antes de abandonar la vivienda, el hombre pegó un puñetazo a una vidriera y entonces fue cuando se realizó un corte muy profundo en su bíceps y empezó a desangrarse.

Por todo ello, el hombre fue detenido por ser el presunto autor de un delito de malos tratos, uno de lesiones y otro de quebrantamiento de medida cautelar.

A causa de las lesiones, una ambulancia tuvo que trasladar al detenido a un centro hospitalario. Allí, los médicos destacaron que, de no haber sido por la actuación de los policías, el detenido podría haber muerto desangrado por lo que tuvieron que operarlo de urgencia.