Detienen a un hombre por tocamientos a una mujer en la playa de Can Pere Antoni

PALMA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha arrestado a un hombre de origen pakistaní porque, supuestamente, habría tocado los glúteos de una mujer que estaba en la playa de Can Pere Antoni y masturbarse mientras la observaba.

Los hechos se remontan a principios de este mes de septiembre, cuando la víctima estaba tumbada boca abajo en esta playa de Palma y notó que el presunto autor de los hechos empezó tocar su trasero, según ha explicado el cuerpo policial en un comunicado.

Al recriminarle lo sucedido, el hombre huyó de la zona pero varios testigos hablaron con la mujer y le contaron que el hombre le había hecho varias fotos sin su consentimiento mientras ella estaba tumbada sobre la arena.

De hecho, estas personas le mostraron un vídeo del hombre mientras le hacía estas fotos. Instantes después, entre la víctima y otras personas pudieron interceptar al hombre, que mostró que tenía diversas fotografías de la mujer en bikini.

No obstante, al avisarle de que iban a llamar a la policía, el hombre volvió a huir. Más tarde, la víctima y una testigo denunciaron los hechos en la Jefatura Superior de la Policía Nacional de Baleares.

La testigo también afirmó en su respectiva denuncia que vio que el hombre se habría llevado su mano a las partes íntimas en varias ocasiones, mientras estaba al lado de la víctima.

Al recibir la denuncia, la Policía Nacional de Palma se hizo cargo de la investigación por lo que hizo diversas gestiones con las que se pudo localizar al hombre.

Finalmente, el pasado jueves, gracias a las fotos y vídeos que realizaron diversos testigos y que aportó la víctima en su denuncia, el varón fue detenido como presunto autor de un delito de agresión sexual.