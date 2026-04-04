Detienen a un hombre por violar a una mujer con discapacidad en Porto Cristo a la que drogó y trató de amarrar

Archivo - Comisaría de Policía Nacional de Manacor. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

PALMA 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha arrestado a un hombre en Porto Cristo por, presuntamente, haber violado a una mujer con discapacidad después de haberle suministrado drogas y alcohol, e intentar atarla con cuerdas.

Los hechos ocurrieron el pasado martes en este núcleo del término municipal de Manacor, cuando la mujer habría acompañado al domicilio a este hombre que conoce por regentar un bar en la misma localidad, según ha avanzado el periódico 'Ultima Hora' y han confirmado a Europa Press fuentes cercanas al caso.

Una vez allí, el hombre le habría proporcionado las sustancias estupefacientes que causaron la indisposición de la víctima y, tras recuperar la conciencia, observó que le había atado del cuello con una cuerda.

Después de un forcejeo entre los dos, la mujer consiguió golpear al supuesto agresor y huir del inmueble para pedir ayuda. La mujer fue trasladada al Hospital de Manacor para una exploración acompañada por su madre y posteriormente interpuso la denuncia por la agresión sexual.

Finalmente, la Policía Nacional detuvo al hombre por los posibles delitos de agresión sexual y lesiones, que este jueves, tras pasar a disposición judicial, ha quedado en libertad con cargos.