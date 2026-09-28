Detienen a un joven por intentar robar un reloj de 70.000 euros en el centro de Palma - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha detenido a un joven de 20 años por un intento de robo con violencia de un reloj valorado en unos 70.000 euros a un hombre en el centro histórico de la ciudad.

Los hechos ocurrieron durante la tarde del pasado viernes en la calle d'en Morei, donde el presunto autor, acompañado por otros dos individuos, abordó con violencia a un transeúnte para arrebatarle el reloj de alta gama que llevaba en la muñeca.

La Policía ha informado este lunes en un comunicado que en el transcurso del forcejeo, la víctima cayó al suelo y el reloj sufrió la rotura de uno de sus pasadores antes de ser arrancado.

Las dotaciones de la Unidad de Intervención Inmediata (UII), que realizaban labores de prevención de la delincuencia y mantenimiento de la seguridad ciudadana, se desplegaron por la zona tras recibir la alerta. Así, los agentes acudieron al lugar en pocos minutos y se hicieron cargo del presunto autor, que había sido retenido en la calle Miramar.

A la llegada de las unidades, la víctima pudo recuperar el reloj, valorado en aproximadamente 70.000 euros. Ante los indicios recopilados y la identificación por parte de los testigos y el perjudicado, los agentes procedieron a la detención inmediata del individuo.

El detenido fue trasladado a dependencias policiales para la instrucción de las diligencias pertinentes por parte de la Sala de Atestados y después fue traspasado a la Policía Nacional.