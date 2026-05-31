Detienen a una mujer por agredir y amenazar a un sanitario en la consulta de un centro médico de Palma

Agente de la Policía Nacional en la Comisaría del Distrito Centro. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 31 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha arrestado a una mujer por, supuestamente, agredir, amenazar a insultar a un sanitario por un desencuentro en una consulta de un centro médico de Palma.

Los hechos ocurrieron el pasado mes de febrero, cuando los agentes recibieron el aviso de un facultativo de un centro medico que denunció haber sido agredido por una paciente.

En una nota de prensa, la Policía Nacional ha indicado que en la denuncia el facultativo manifestó que, tras informar a la presunta agresora sobre la coberturas sociales a las que podía acogerse, esta mostró su "total desacuerdo", por lo que empezó a proferir insultos y amenazas contra él.

Tras esto, la mujer saltó de la silla y se abalanzó sobre el sanitario para golpearle y arañárle en el rostro y los brazos. El sanitario pudo zafarse de la mujer y solicitó asistencia del personal de seguridad del centro médico, momento en el que la presunta autora aprovechó para abandonar el lugar a la carrera.

Conocidos los hechos, los policías iniciaron la investigación para identificar a la mujer y una vez realizadas las primeras gestiones, lograron identificarla.

Tras comprobar la autoría de los hechos, los agentes llevaron a cabo un dispositivo para localizarla la mujer y finalmente le detuvieron como presunta autora de un delito de atentado, para trasladarla hasta dependencias policiales.