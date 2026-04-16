Detienen a una mujer condenada a cinco años de prisión por tráfico de drogas que llevaba fugada desde 2023

La arrestada, de espaldas, junto a dos agentes de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

PALMA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a una mujer que fue condenada a más de cinco años de cárcel por tráfico de drogas que llevaba en búsqueda y captura desde 2023.

La mujer, de 45 años, ha sido arrestada la mañana de este jueves en Palma en virtud de una orden de ingreso en prisión, ha informado la Comandancia de la Guardia Civil en Baleares.

Los hechos se remontan a abril 2018, cuando fue detenida en el marco de la operación Ludar junto a otras 65 personas procedentes de cuatro clanes diferentes dedicados al tráfico de drogas y a los robos en toda Mallorca.

Durante la misma se registraron 72 domicilios, de los cuales 58 estaban ubicados en Palma y el resto en Alaró, Algaida, Biniali, Binissalem, Felanitx, Inca y Selva.

Además, se desmantelaron 30 puntos de venta de sustancias estupefacientes, la mayoría ubicados en el poblado de Son Banya