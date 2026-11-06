Detienen a una mujer por robar dinero y joyas a ancianos en Palma mientras les seducía o prestaba ayuda

Agentes de la Policía Nacional con la mujer detenida por los robos a ancianos en Palma. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha arrestado a una mujer en Palma por, presuntamente, robar dinero, joyas y objetos valiosos a tres ancianos, cuando fingía seducirles o ayudarles.

Desde comienzo del mes de octubre, los agentes de la Comisaria Centro observaron un incremento en las denuncias interpuestas por varones de entre 70 y 80 años, en una zona concreta de Palma y con un mismo 'modus operandi'.

En un comunicado, el cuerpo policial ha indicado que los denunciantes señalaban a una mujer como presunta autora de los hechos, que utilizaba su aspecto físico para robarles sus pertenencias, lo que en el argot policial se conoce como el 'hurto amoroso'.

En una primera denuncia, un septuagenario relató el robo de varias cadenas de oro que llevaba en el cuello, al manifestar que mientras paseaba por el Coll d'en Rabassa, una mujer joven se le acercó para entablar conversación con él.

Al captar su atención, la mujer empezó a manosearle y abrazarle, al tiempo que le proponía que fuera su novio. Seguidamente intentó besarle y, en ese momento, aprovechó para sustraerle tres cadenas de oro valoradas en 2.000 euros. El hombre manifestó que no se dio cuenta del robo hasta que llegó a su casa.

La segunda denuncia la interpuso otro varón septuagenario que un día paseaba por la zona del Molinar en Palma, cuando una mujer se acercó a él para hablar y pedirle dinero.

El varón manifestó que, pese a negarle el dinero, la mujer se mostró muy amable y le abrazó antes de irse. Tras separarse, el hombre se percató de que la mujer le había sustraído la bandolera que llevaba colgada, en la que portaba su cartera con unos 400 euros y diversa documentación.

A finales del mes de octubre, un octogenario también denunció que había sido víctima de un robo con violencia en la vía pública. De acuerdo con su relato, el anciano caminaba por la zona del Molinar cuando una mujer joven se acercó a él con la excusa de ayudarle a cruzar la calle.

La mujer la agarró por un brazo y, con la excusa de que no se cayera, le acompañó varios metros, en ese momento el varón notó que la mujer le metió la mano en el bolsillo e intentó quitarle 50 euros. Al percatarse, el hombre intentó zafarse de ella y esta le propinó un fuerte empujón para después huir del lugar a la carrera sin poder ser interceptada.

Conocidos los hechos, los agentes del Grupo de Policía Judicial iniciaron una investigación para esclarecer los hechos, identificar y localizar a la presunta autora.

Realizadas las primera pesquisas los agentes lograron la identificar a la mujer y finalmente el pasado miércoles establecieron un dispositivo para detenerla como presunta autora de dos delitos de hurto y un robo con violencia.