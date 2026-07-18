Detienen a un proxeneta en Palma por agredir a dos turistas al negarse a contratar a dos mujeres prostituidas

Agente de la Policía Nacional en Playa de Palma. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha arrestado a un hombre en Palma por, presuntamente, pegar a dos turistas con un cinturón y un candado de bicicleta, tras rechazar los servicios de dos mujeres prostituidas.

Los hechos se produjeron este viernes, sobre las 04.00 horas, en una calle de Playa de Palma, cuando dos turistas solicitaron ayuda a una patrulla de la Policía Nacional, ya que uno de ellos presentaba lesiones.

En una nota de prensa, el cuerpo policial ha explicado que los dos hombres contaron a los agentes que, momentos antes, habían sufrido un altercado en una calle próxima. Mientras caminaban por la calle, se les habrían acercado dos mujeres que comenzaron a tocar sus partes íntimas sin su consentimiento, mientras les ofrecían servicios sexuales.

Los dos turistas se negaron, se separaron de las mujeres y trataron de abandonar la zona. En ese momento, se les acercó un hombre que vigilaba a las mujeres y se interpuso en su camino.

El hombre les impidió irse de allí, al tiempo que les exigía contratar los servicios sexuales de las dos mujeres. Los turistas intentaron zafarse y en ese momento el hombre sacó un cinturón y un candado de bicicletas recubierto de plástico, con el que arremetió contra los dos turistas.

El hombre golpeó a uno de los hombres en varias ocasiones pero finalmente ambos turistas lograron huir del lugar a la carrera, hasta que se toparon con la patrulla de la Policía Nacional que estaba cerca.

Con toda la información, los agentes se dirigieron rápidamente al lugar donde se encontraba el supuesto agresor, por lo que procedieron a su identificación. Los policías nacionales localizaron el cinturón y el candado tipo pitón que llevaba en el bolsillo.

Las víctimas fueron trasladadas a un centro médico y después a la comisaría para interponer denuncia, mientras que el otro hombre fue detenido como presunto autor de los delitos de detención ilegal y lesiones.