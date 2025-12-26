Detienen a tres personas por una pelea entre dos matrimonios que compartían un piso en Pere Garau

Agente de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha arrestado a dos hombres y una mujer por, presuntamente, participar en una pelea en la que estuvieron implicados dos matrimonios que compartían un piso en la barriada palmesana de Pere Garau.

El pasado lunes agentes de la Policía Nacional fueron comisionados hasta una calle del barrio donde, al parecer, había una riña entre los moradores de una vivienda y los mismos se habrían ocasionado heridas de diversa gravedad, según ha explicado el cuerpo policial en un comunicado.

Una vez en el lugar, los agentes subieron hasta la vivienda donde se habría desarrollado la pelea. Una vez en el domicilio, se encontraron con dos matrimonios formados por dos varones y dos mujeres.

En una primera valoración, los agentes vieron que los varones presentaban heridas de diversa gravedad por lo que solicitaron asistencia sanitaria en el lugar, lograron separar a los contendientes y se entrevistaron con ellos de manera individualizada.

Cada una de las parejas manifestó a los agentes que comparten la vivienda desde hace algo mas de un año con el otro matrimonio y que, por motivos de convivencia, la relación se ha deteriorado con peleas continuas entre ellos y denuncias mutuas por amenazas con anterioridad a estos hechos. En el caso de la discusión de aquel día, se habría originado por el uso de una habitación de la vivienda.

La discusión verbal derivó en empujones y manotazos hasta que ambos varones comenzaron a agredirse a base de puñetazos y patadas. Acto seguido, cada uno de ellos utilizó objetos de la vivienda para agredir al otro, como una barra metálica uno de ellos y un palo de sombrilla el otro.

Una vez oídas las declaraciones de ambas parejas y la gravedad de las heridas que presentaban, los agentes procedieron a la detención de los dos varones como presuntos autores de un delito de lesiones.

Momentos antes de abandonar la vivienda junto con los detenidos, los agentes también observaron que una de las mujeres presentaba una herida sangrante en la falange de un dedo. Los policías le preguntaron por el motivo de la herida, a lo que respondió que la otra mujer se había dirigido a ella levantando un cuchillo de cocina, a la vez que le decía que la iba a matar y, por miedo a que le agrediera, empujó el cuchillo con la mano y se provocó el corte.

Al escuchar esta nueva información de la mujer, los agentes procedieron a la detención de la otra moradora como presunta autora de un delito de amenazas, por lo que trasladaron a los tres detenidos a dependencias policiales.