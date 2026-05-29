DGT convoca exámenes extraordinarios los sábados 30 de mayo y 6 de junio para obtener el carné de conducir en Baleares

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PALMA 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha organizado en Baleares dos convocatorias extraordinarias para la realización de la prueba práctica para la obtención del permiso de conducir B, que se llevarán a cabo los días 30 de mayo y 6 de junio en Palma.

La habilitación de estas fechas forma parte de un plan de choque que ya se ha puesto en marcha en otros territorios de la Península, y permitirá anticipar el aumento de la demanda que suele producirse con la llegada del verano.

Para estimar las necesidades de cada Jefatura Provincial, se ha requerido a las autoescuelas que comuniquen el número de aspirantes que ya estén formados para realizar la prueba de circulación de manera inminente.

En las fechas previstas, la Dirección General de Tráfico se comprometió a examinar a todos los aspirantes que ya hubieran completado su formación y, en el caso de Baleares, los centros de formación han trasladado que hay un total de 411 aspirantes preparados para examinarse de inmediato.

El plan operativo de refuerzo cuenta con una bolsa de examinadores con posibilidad de itinerar por todo el territorio nacional.

En el caso de Palma, además de los examinadores propios con los que cuenta la Jefatura, será necesario desplazar adicionalmente a ocho examinadores de la península para poder completar el total de pruebas extraordinarias.