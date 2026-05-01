Día contra el bullying: más de 50 niños atendidos en Baleares en el último año

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PALMA, 1 May. (EUROPA PRESS) -

El servicio de atención psicológica por acoso escolar de la Dirección General de Familias, Infancia, Juventud, Diversidad e Igualdad, atendió en 2025 a 150 personas, de las cuales 52 eran niños víctimas, mientras que el resto eran personas de su entorno.

El Govern ha dado a conocer estas cifras en el marco del Día contra el acoso escolar, que se conmemora este sábado. El pasado mes de junio se inició el nuevo contrato, que mejoraba las condiciones económicas, mejoraba sustancialmente las condiciones laborales de los profesionales y daba cobertura a las cuatro islas, según han indicado en un comunicado.

Con esta licitación, con una inversión de 234.650 euros para 2025-2027, se ha logrado dejar la lista de espera a cero, de forma que todos los niños derivados al servicio son atendidos de forma inmediata.

El Programa de tratamiento psicológico del alumnado afectado por acoso ofrece asesoramiento y apoyo psicológico a la víctima y su entorno con el fin de facilitar la recuperación de los síntomas provocados por el abuso, y dotarles de estrategias para prevenir futuras agresiones.