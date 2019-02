Dia de les Illes Balears 2019: programa y horarios de actividades por el 1 de marzo

Publicado 27/02/2019 15:01:45 CET

PALMA DE MALLORCA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Este viernes se celebra el 1 de marzo, Dia de les Illes Balears 2019. La fiesta conmemora la entrada en vigor del 'Estatut d'Autonomia' de 1983 y de 2007.

Con motivo de esta fecha señalada, el Govern balear ha programado 315 actividades en todas las Islas desde el 28 de febrero hasta el 4 de marzo. Un total de 250 corresponden a Mallorca, donde 23 actividades se harán en la Part Forana, repartidas en 16 municipios. Hay actividades gratuitas.

Además, para facilitar la participación de la ciudadanía, el 1 de marzo de 2019 los servicios de tren, metro y bus lanzadera serán gratuitos.

En el plano institucional, uno de los actos principales será la gala de entrega de los Premis Ramon Llull y las Medallas de Oro de la Comunidad, el 28 de febrero por la tarde en La Lonja. También hay un acto institucional en el Parlament al mediodía del 1 de marzo.

DÍA DE LES ILLES BALEARS 2019: GASTRONOMÍA EN MALLORCA

Entre otras actividades de gastronomía para este puente por el Día de Baleares destacan, en el Parc de la Mar la Feria de Denominación de Origen (DO), donde se llevará a cabo el Concurso de la Mejor Ensaimada del Mundo (1 de marzo a las 17.00 horas); y Sa Feixina ofrecerá un espacio gastronómico con la final del concurso del Mejor Pa amb Oli del Mundo (28 de febrero a las 13.00 horas).

También se ha programado una cata de cafés (Feria DO, 1 de marzo a las 11.00 horas); una cata de cocktails (Patio del Consolat de Mar, el 1 de marzo de 12.30 a 16.00 horas); una actividad de tapas con chefs de Formentera, Ibiza, Menorca y Mallorca (Restaurante Clandestí, 1 de marzo a las 12.30 horas); los Paseos Gastronómicos (28 de febrero y 1 y 2 de marzo de 10.30 horas a 12.00 horas desde distintos puntos de Palma); y un 'showcooking' con la DO Oli de Mallorca (Feria DO, 2 de marzo a las 13.00 horas), entre otras propuestas.

Igualmente, en la Plaça Drassanes los artesanos de las Islas podrán mostrar sus oficios y las calles cercanas acogerán el tradicional mercado con productos típicos de las Islas.

ACTIVIDADES CULTURALES POR EL DÍA DE BALEARES EN MALLORCA

Instituciones como el Parlament, el Consolat de Mar, la Llotja, la Seu, el Castillo de San Carlos, Es Baluard o el Museo de Mallorca, entre otras, harán jornadas de puertas abiertas.

El programa incluye diversos conciertos: actuarán en Palma Biel Ensemble, Cabot, el Quinteto de Cámara de la Sinfónica, el Coro de Son Dameto, el DJ de 40 Classics, Mareselva y Rita Barber -concierto simultáneo en todas las Islas-, un concierto tributo a AC/DC, un concierto de lied mallorquín, Da Souza, Miaulos, Inot, Dr. Shaska, Go Cactus y Susanna Band Rock. En la Part Forana, hay conciertos de Gerard Quintana (Inca), de Jansky y de Joana Gomila con Folk Souvenir (Llucmajor) y de Cap Pela (Esporles).

Otras actividades culturales en Palma son la Muestra cultural y ballada popular en el Born, literatura y poesía con el Gremi de Llibreters, una exposición de esculturas en el Parc de la Mar, la exposición colectiva de artistas de Baleares en el centro de Sa Nostra, una Conferencia sobre la historia del 'tir de fona' o las visitas nocturnas teatralizadas al Consolat, entre otras. En la Part Forana, se puede practicar observación astronómica en Sóller, participar en bailes populares en distintos municipios, pasear con los itinerarios históricos en Algaida y visitar una bodega en Binissalem, entre otras propuestas.

También hay propuestas deportivas: en Palma, una muestra de deportes adaptados, minitenis, una exhibición de slalom, el Trofeo de Vela Latina o el Premio Balears de Trote; y en la Part Forana, el Campeonato de Baleares de Vela Clase Optimist (Sa Ràpita), Fútbol para la Igualdad (Inca) o la liga balear de tiro con honda por equipos (Son Servera).

DÍA DE BALEARES 2019: ACTIVIDADES PARA NIÑOS EN MALLORCA

El programa del 1 de marzo también prevé actividades para hacer en familia: los más pequeños podrán disfrutar de un tiovivo ecológico, miniponis, visitas infantiles en el Consolat guiadas con cuentacuentos, talleres familiares variados en Porta de Santa Catalina, juegos populares en Ses Voltes y un taller de cerámica arqueológica en el Museu de Mallorca; y en la Part Forana, un taller de arte con envases en Algaida, una jornada astronómica de cohetes de agua en Sóller y un grupo de animación infantil en Manacor.

ACTIVIDADES POR EL DIA DE LES ILLES 2019 EN MENORCA

Por el Día de Baleares en Menorca, destacan el Campeonato de Vela Clase Laser Radial, la yincana popular, talleres diversos y el 'correfoc' con 'colles de dimonis' de Mallorca en Ciutadella; la trobada de geganters de Balears en Sant Lluís; teatro con 'Donde no hay vino no hay amor' en el Museu de Menorca; y 'Cúpula 360, Fira Arrels: els millors productes i la cuina de Menorca', en Sant Lluís.

Igualmente hay programados conciertos, un 'glosat', visitas guiadas y un taller de robótica con Lego para niños.

ACTIVIDADES POR EL DIA DE LES ILLES 2019 EN IBIZA

El 1 de marzo en la isla de Ibiza habrá actividades deportivas con varios torneos (de baloncesto 3x3, de petanca y de ajedrez en Ibiza ciudad), la actividad 'Fútbol por la Igualdad' para niños de 4 a 14 años (Sant Josep), el Trofeu de Trot (Hipódromo de Sant Rafel de Sa Creu) o una exhibición de Jugger (Ibiza). También hay propuestas deportivas para el 2 de marzo (XIV Trofeo de Piragüismo Balears en Sant Antoni y la Jornada de Motociclismo de Base en Santa Gertrudis) y para el 3 de marzo (Motocross en Santa Gertrudis).

El 1 de marzo el recinto ferial de Ibiza también acogerá un mercado artesanal, así como 'Illa Otaku', el recorrido participativo 'Evissa Stop Plàstic' a lo largo del día, y un gran almuerzo popular (15.00 horas).

En cuanto a actividades culturales en Ibiza por el Día de Baleares, destacan del 26 de febrero al 3 de marzo, la jornada de puertas abiertas del Museo Arqueológico de Ibiza y Formentera de 10.00 a 12.00 horas y el 28 de febrero, la II Muestra de Cortometrajes en Sant Antoni de Portmany (21.30 horas). También habrá conciertos: Miaulos y Muriel Grossman, la Banda d Música de Son Rapinya, Aires Formenterencs, el Quinteto de Cámara de la Orquesta Sinfónica y una exhibición de danzas orientales.

ACTIVIDADES POR EL DIA DE LES ILLES 2019 EN FORMENTERA

En Formentera se pueden encontrar propuestas deportivas como el VII Torneo de Baloncesto Balears, el campeonato autonómico Clase Techno 293 de surf de vela, la carrera VIII Formentera All Round Trail o la carrera solidaria por la mujer.

Igualmente, habrá actividades infantiles como la que realiza Clownidoscopio, a partir de 4 años, y el cuentacuentos 'El bosc màgic'; y bailes populares de 'ball pagès', 'colles de ball' con degustación de productos típicos de la Isla y el II Festival Folklórico. También se ha programado una gran paella popular a beneficio de Aecc el 9 de marzo.