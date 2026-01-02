Diciembre, un mes muy cálido, húmedo y poco ventoso en Baleares, según la Aemet

Archivo - Vista de la plaza Juan Carlos I de Palma (Mallorca) durante un día de lluvia. Recurso. Archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

Diciembre fue un mes en general muy cálido, húmedo y poco ventoso en Baleares, según el avance climatológico mensual de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En nota de prensa, la Aemet ha informado que diciembre de 2025, con temperatura media de 12,4ºC y anomalía de +1,1ºC, fue un mes muy cálido en Baleares. En concreto, el décimo más cálido desde 1961.

La Aemet ha destacado que las temperaturas fueron bastante superiores a las normales, tomando como referencia el periodo 1991-2020, a excepción de los primeros cinco días del mes y seis días de su tramo final en que quedaron por debajo del promedio normal. Se identificaron, por tanto, dos episodios de días muy fríos.

Por islas, fue muy cálido en Menorca; cálido en Mallorca y Formentera; y frío en Ibiza, con las siguientes temperaturas medias y anomalías: en Mallorca, 12,4ºC y 0,9 ºC; en Menorca, 13,4ºC y 1,1ºC; en Ibiza 12,8ºC y 0,7 ºC; y en Formentera, 14,2ºC y 0,6ºC de anomalía.

Las temperaturas mínimas del mes tuvieron lugar en el primer episodio frío, en las Pitiusas: en Ibiza 3,7ºC en Sant Joan de Labritja; y 6,7ºC en Formentera, ambas el día 3. Y en el segundo episodio frío: en Mallorca, con -0,3ºC en Escorca, Son Torrella; en Menorca, 4,6ºC en el Aeropuerto de Menorca, ambas el 24 de diciembre.

Hubo tres días de heladas en Son Torrella, cuando lo normal son siete.

Las temperaturas mínimas más altas se registraron en las zonas de costa, donde no bajaron de 15,9 ºC en el Faro de Capdepera el día 11; 15,7ºC el día 14 en Portocolom y Port de Pollença; 15,4ºC en La Mola el día 19; 14,9ºC en Ibiza día 14 y 15,3ºC en Formentera día 13.

En cuanto a precipitaciones, el mes de diciembre, fue en general húmedo en Baleares. En promedio llovió 88,9 l/m2 cuando lo normal es 71,1 l/m2, un 25% o un cuarto más de lo normal.

El mes fue húmedo en todas las islas excepto en Formentera que fue seco.

En Mallorca, en promedio, llovió 83,3l/m2, cuando lo normal es 72,4 l/m2, un 15% más de lo habitual. En cuanto a la distribución, las zonas más húmedas fueron la parte este, oeste y sur de la isla, las zonas interiores y noreste fueron más normales en cuanto a precipitaciones.

Las mayores precipitaciones mensuales se registraron en Escorca Son Torrella, con 196,6 l/m2 --valor aproximadamente normal--; en Banyalbufar 165,8 l/m2 --un 142% por encima de lo normal, más del doble--; en Alfabia, con 141,7 l/m2 --un 22% o un quinto más de lo normal--; en Palma Porto Pi, con 59,7 l/m2 --un 34% o un tercio más de lo normal--; en Llucmajor, con 77 l/m2 --un 72% o tres cuartos más de lo normal--; y en Son Servera, con 117,8 l/m2 --un 79% o tres cuartos más de lo normal--.

La cantidad máxima de precipitación diaria fue de 44,4 l/m2 en la estación de Escorca Son Torrella, el día 19.

También en Mallorca se registraron tres días de nieve por encima de los 1.100 metros, cuando lo normal es un día de nieve, y 13 días de niebla en la isla. Además, hubo cuatro días de tormenta en Mallorca, que es el valor normal y dos acompañadas de granizo.

La racha máxima de viento en Mallorca fue de 98 km/h del oeste en Alfabia el 5 de diciembre. También cabe destacar las rachas de 87 km/h del sur en Portocolom y de 77 del sur, en Cabrera, ambas día 22.

En Menorca, llovió un promedio de 95,9 l/m2, cuando lo normal es 56,8 l/m2, un 69% o tres cuartas partes más de lo normal. En este mes, en Ciutadella, llovió 148,2 l/m2, un 166% o 2,5 veces más de lo normal. La precipitación diaria más alta se observó en Ciutadella, donde se registraron 54,2 l/m2 el día 20 de diciembre.

No se registraron sin embargo días de tormenta en Menorca cuando lo normal son dos.

En cuanto a registro de vientos, la racha máxima más intensa fue de 62 km/h del suroeste, registrada el día 22 de diciembre en Es Mercadal. Ese mismo día se registró una racha de 58 km/h del suroeste en el Aeropuerto de Menorca.

En Ibiza, se recogieron 78,5 l/m2 cuando lo normal son 58,5 l/m2, un 34% o un tercio por encima de lo normal. La estación con mayor cantidad de precipitación mensual fue Sant Joan de Labritja, con un registro de 106 l/m2, un registro un 50% o la mitad por encima de lo normal.

Cabe destacar que las estaciones de Sant Antoni de Portmany --con 82,4 l/m2-- y del Aeropuerto de Ibiza --con 76,1 l/m2-- también registraron una lluvia un 50% o la mitad más aproximadamente por encima de lo normal.

La racha máxima de viento en la mayor de las Pitiusas fue de 71 km/h del oeste en el Aeropuerto de Ibiza el día 5 de diciembre.

Durante el mes de diciembre se recogieron 53,8 l/m2 en Formentera siendo lo normal 41,3 l/m2. Este registro supone un 30% o un tercio más de lo normal.

En Pitiusas se ha registrado un día de tormenta acompañada de granizo, el valor normal.

La mayor racha de viento registrada en Formentera fue de 98 km/h del oeste el día 5.

El mes de diciembre fue asimismo, en general, poco ventoso en el archipiélago. En Palma, en el Aeropuerto y en Porto Pi no hubo ningún día de viento fuerte, cuando lo normal son cinco y tres respectivamente; en el Aeropuerto de Menorca hubo dos días, cuando lo normal son 10; y en el Aeropuerto de Ibiza hubo cuatro, cuando lo normal son siete.

Finalmente, en Mallorca, en la boya de Dragonera se registraron tres días con alturas de ola máxima superiores a cinco metros, las más altas de 5,6 metros el 4 y 5 de diciembre. En Menorca hubo por su parte dos días con olas de más de cinco metros, alcanzándose el máximo día 5 con una altura máxima de ola de 5,6 metros en la boya de Maó.