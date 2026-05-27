Diez finalistas competirán este sábado en Palma en un concurso de cocina para personas invidentes

Diez finalistas competirán este sábado en Palma en el Concurso Nacional de Cocina para Personas Invidentes. - AYUNTAMIENTO DE PALMA
PALMA 27 May. (EUROPA PRESS) -
Ca'n Tàpera-Fundació Sa Nostra, en Palma, acogerá este sábado la final de un concurso nacional de cocina para personas invidentes que reunirá a diez finalistas con discapacidad visual procedentes de distintos puntos de España.
Según ha informado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado, en esta edición los participantes deberán elaborar sus platos con productos locales y de kilómetro cero de Mallorca.
El jurado estará integrado por chefs y expertos gastronómicos como Andreu Genestra y Carlos Alba, además de representantes institucionales de PalmaActiva y del Consell de Mallorca.
El certamen incluirá también diversas actividades complementarias, entre ellas un showcooking a bordo de un buque, visitas a bodegas, talleres de elaboración de ensaimadas y una jornada cultural y turística adaptada por Palma.
El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha presentado este miércoles el certamen destacando que esta iniciativa promueve "la inclusión, la igualdad de oportunidades y la capacidad de la gastronomía para unir a las personas y derribar barreras". "La cocina es creatividad, esfuerzo, sensibilidad y trabajo en equipo", ha concluido.