Diez fisioterapeutas de Baleares reciben formación para usar un exoesqueleto pediátrico - CAIB

PALMA 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

Diez fisioterapeutas de Baleares han comenzado esta semana a recibir formación por parte del Servicio de Valoración y Atención Temprana (SVAP) para aprender a usar un exoesqueleto pediátrico.

En total, han participado dos profesionales del SVAP y ocho de las entidades Amadip Esment, Aproscom, Asnimo, Aspace, Ceatte, Mater, Joan XXIII y Nemo.

Si fuera necesario, estos profesionales podrán formar después otros técnicos que tengan que intervenir en el tratamiento, según ha informado la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia en un comunicado.

La formación se lleva a cabo con niños y niñas de tres a diez años que recibirán este tratamiento dado que presentan problemas motores graves debido a parálisis cerebral infantil (PCI) y atrofia muscular espinal (AME).

Estos menores han sido valorados por médicos rehabilitadores del IbSalut y por los fisioterapeutas especializados del área de Servicios Sociales para asegurarse de que cumplen las condiciones necesarias para poder emplear este tipo de rehabilitación robótica.

El exoesqueleto es un proyecto conjunto de la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia y el Ibsalut que convierte a Baleares en la primera comunidad autónoma que lo incorpora como un proyecto de atención integrada entre los servicios sanitarios y sociales.

Precisamente, representantes de ambas administraciones han visitado las formaciones estos días, entre ellos la directora general de Atención a la Dependencia y Personas con Discapacidad, María Castro, y la subdirectora de Atención a la Cronicidad, Coordinación Sociosanitaria y Enfermedades Poco Frecuentes, Estefanía Serratusell.

El exoesqueleto es un robot diseñado para la rehabilitación de la marcha en niños, como complemento a terapias convencionales --como el entrenamiento físico o la cirugía ortopédica-- y que tiene la función de reforzar la musculatura, mejorar la eficiencia e independencia en la marcha y retrasar complicaciones que la inmovilización prolongada implica.

Está previsto que el número de niños atendidos cada año sea de entre cincuenta y setenta. En Baleares está financiado por el IbSalut con fondos de la Unión Europea Next Generation, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.