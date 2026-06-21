Diez intoxicados, cinco de ellos hospitalizados, por una fuga de gas en una vivienda de Palma

Archivo - Ambulancias del SAMU 061 en Mallorca - CAIB - Archivo

PALMA 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

Diez personas han resultado intoxicadas, de las cuales cinco han tenido que ser hospitalizadas, por una fuga de gas ocurrida la tarde de este domingo en el interior de una vivienda de Palma.

Los hechos, según ha informado el SAMU 061, han ocurrido sobre las 15.15 horas en una planta baja ubicada en la calle del Regal.

Según han detallado a Europa Press fuentes policiales, una mujer ha llamado alertando de que su marido se había mareado y se había desplomado, rompiendo un cristal con el codo.

Cuando los agentes han llegado al lugar han notado olor a gas, por lo que han avisado a la empresa suministradora para que realizara una revisión.

El escape, cuyo origen por el momento se desconoce, ha sido de gas butano, según han indicado las fuentes policiales. El 061, sin embargo, habla de monóxido de carbono.

Los servicios de emergencias han atendido a un total de diez personas que se encontraban en el domicilio y que han sufrido intoxicaciones de diversa gravedad por la inhalación de gas.

Tres han sido trasladados al Hospital Universitario Son Llàtzer y dos al Hospital Universitario Son Espases, de acuerdo con el 061. El más grave, según las fuentes policiales, es el hombre que se ha desplomado.

Otras cinco personas han requerido de atención sanitaria, pero han sido dadas de alta en el lugar dado que no era necesario que fuesen tratados por un médico.