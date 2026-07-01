Diez profesionales de las artes escénicas de Baleares participan en el Obrador d'estiu de la Sala Beckett en Barcelona. - CAIB

PALMA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de diez profesionales de Baleares del ámbito de la dramaturgia, la dirección y la interpretación participan en el Obrador d'estiu de la Sala Beckett - Obrador Internacional de Dramaturgia, que se celebrará en Barcelona del 12 al 18 de julio de 2026.

Según ha informado la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes en un comunicado, los participantes son los dramaturgos mallorquines Héctor Seoane, Aina de Cos, Neus Nadal y Miquel Ferrer; las actrices y creadoras Carme Serna, Maria del Mar Fiol, Lina Katerin Quiroga y Glòria Sánchez; el actor ibicenco Joan Riera y el actor menorquín Josep Mercadal.

El programa incluye distintos talleres y laboratorios de creación escénica impartidos por profesionales de reconocido prestigio.

Maria del Mar Fiol y Glòria Sánchez asistirán al curso 'Gent provant coses. Laboratori d'investigació actoral', impartido por la directora y coordinadora artística de la Sala Beckett, Anna Serrano. Héctor Seoane y Miquel Ferrer cursarán 'La seriositat de la comèdia', de el actor, director y dramaturgo Pau Miró.

Por su parte, Aina de Cos y Neus Nadal asisten a 'Tots som anacrònics! Les possibilitats d'un diàleg dinàmic amb personatges del repertori', impartido por la directora artística de Théâtre du Baldaquin, Nathalie Fillion. Lina Katerin Quiroga, Joan Riera y Josep Mercadal participan en 'Escriure tot actuant', con el director y dramaturgo italiano Fausto Paravidino.

Finalmente, Carme Serna realizará el curso 'Escriptura sense condicions. A la intersecció del teatre polític i l'escriptura radical', impartido por la dramaturga alemana, Maria Milisavljevic.

El Obrador d'estiu, que celebra su XXI edición, es un programa de formación especializado en dramaturgia y creación escénica y uno de los referentes europeos en este ámbito. La Sala Beckett es un centro de referencia en la creación teatral contemporánea.

El Institut d'Estudis Baleàrics (IEB) apoya la participación de profesionales de Baleares en esta iniciativa en el marco de un convenio de colaboración vigente desde 2016.