Un 'dimoni' protagonizará el cupón de la ONCE del 14 de octubre. - ONCE

PALMA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La tradicional Máscara de Dimonis de Baleares será la imagen del cupón de la ONCE del martes 14 de octubre perteneciente a la serie 'Arte a mano'.

El delegado de la ONCE en Baleares, José Antonio Toledo, el alcalde Campament, Guillem Rosselló, y el presidente de la Federació de dimonis, diables i bèsties de foc de les Illes Balears, Miquel Pons, acompañados de la directora Insular de Patrimonio del Consell de Mallorca, Miquel Pons, han presentado este cupón.

La Máscara de Dimonis tradicional se elabora principalmente a partir de madera tallada en una sola pieza. Se le añaden diversos elementos como orejas, lenguas, cuernos para, finalmente, pasar al proceso de pintado y decoración.

Este tipo de máscara es un elemento clave en las danzas de 'dimonis' y el folclore local. Forma parte del traje con el que se visten los 'dimonis' en determinadas fiestas, como la de San Antoni, en la que los dimonis bailan por las calles amedrentando al público y asisten a la quema de hogueras, en una representación de la lucha entre el bien y el mal.

Con la serie 'Arte a mano', la ONCE quiere visibilizar la artesanía más popular de la geografía, con la intención de que no se pierda esa tradición característica y diferente de cada zona. Se emite un cupón por cada una de las 17 Comunidades Autónomas.