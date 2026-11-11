La diócesis de Mallorca celebrará este jueves una misa funeral por la mallorquina fallecida en Urda

Vagones descarrilados en el accidente ferroviario en Urda, a 29 de octubre de 2026, en Urda, Toledo, Castilla-La Mancha - Diego Radamés - Europa Press

PALMA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diócesis de Mallorca celebrará este jueves una misa funeral por la mallorquina fallecida en el accidente ferroviario de Urda (Toledo) y las víctimas mortales del siniestro.

El obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, ha invitado a toda la comunidad diocesana a participar en la celebración de la Eucaristía funeral, que tendrá lugar en la iglesia de Santa Maria la Major de Inca a las 19.30 horas.

La celebración ha sido organizada por el obispo de acuerdo con la familia de la joven y será presidida por el mismo Taltavull, según ha informado el Obispado en una nota de prensa.

La diócesis de Mallorca quiere acompañar en la plegaria a la familia de la mallorquina y a todas las familias afectadas por el accidente ferroviario del pasado 28 de octubre.