La dirección y los trabajadores de SFM volverán a reunirse este jueves para ratificar el principio de acuerdo

Archivo - Tren de Serveis Ferroviaris de Mallorca - GOVERN DE LES ILLES BALEARS - Archivo

PALMA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La dirección y el comité de empresa de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) volverán a reunirse este jueves para ratificar el principio de acuerdo alcanzado el martes y que aleja la posibilidad de movilizaciones.

El encuentro, según han confirmado fuentes sindicales, tendrá lugar a las 11.30 horas y servirá tanto para firmar los estatutos de la Comisión de Seguridad y la redacción del compromiso adquirido por la gerencia de ampliar la plantilla en medio centenar de personas.

La última reunión entre las dos partes, celebrada el martes, se cerró con un principio de acuerdo que pasa por la constitución inminente de la comisión, será la encargada de asumir la mayoría de los 48 puntos de la lista de reivindicaciones de los trabajadores, y la contratación de más personal en áreas consideradas críticas.

Ambas cuestiones, según señaló el presidente del comité de empresa, Ricardo Más, son piezas fundamentales para la desactivación definitiva de la amenaza de paros parciales.

El gerente de SFM, José Ramón Orta, garantizó que la creación de la comisión irá la semana que viene al Consejo de Administración y que, por lo tanto, la primera reunión de la comisión de seguridad podría celebrarse dentro de los diez primeros días de marzo.

Sobre la ampliación de plantilla, confió en que podrá "convencer" a las áreas competentes en materia de contratación y presupuestos de la necesidad de esta medida.

Entre otras cuestiones, el principio también contempla la adquisición de un vehículo que en caso de graves inclemencias meteorológicas podrá recorrer las vías antes del paso del primer tren para evaluar su estado y la seguridad de la circulación, así como un incremento del presupuesto de mantenimiento.