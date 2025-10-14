Una discusión por un taxi acaba con una agresión con una botella rota en el puerto de Maó

MENORCA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional en Maó ha informado este martes de la detención de un hombre, de origen español, como presunto culpable de la agresión con una botella rota a otro varón, a quien provocó una herida en el cuello, tras una discusión por intentar entrar primero en un taxi.

Los hechos se produjeron a primera hora del pasado domingo a la salida de un local de la zona. Dos personas intentaban entrar en un taxi y se originó una discusión con otras personas que manifestaban haber solicitado ellos primero el vehículo.

Esta discusión provocó que empezara una pelea entre ambas partes, en la que se vieron involucradas varias personas. Uno de los participantes del grupo más numeroso agredió con una botella de vidrio rota a un hombre, mientras una chica sufrió mordeduras y golpes. Rápidamente, los agresores del grupo mayoritario se marcharon del lugar.

Tras aportar los testigos las características y el lugar de huida de los agresores, varias patrullas hicieron batidas por las inmediaciones, localizando finalmente a una persona en la Costa de Ses Voltes que coincidía con las características del agresor.

El hombre reconoció a los agentes que momentos antes había estado inmerso en una pelea y que había roto una botella para defenderse de su oponente, por lo que fue detenido como presunto autor de un delito de lesiones.

Las personas agredidas necesitaron asistencia médica y fueron trasladadas a un centro hospitalario, siendo atendidas una de ellas por mordeduras y hematomas y la otra por un corte en el cuello.