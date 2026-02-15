Los disfraces, las carrozas y las comparsas de Sa Rua de Carnaval recorren el centro de Palma

Un momento de Sa Rua de Carnaval en Palma. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas han salido a las calles de Palma este domingo de Carnaval para disfrutar de Sa Rua, con los disfraces, la música, las carrozas y las comparsas como protagonistas.

Sa Rua de este año ha contado con la participación de un total de 11 carrozas y 36 comparsas, superando los registros del año anterior.

El desfile ha recorrido la Rambla, las calles de la Riera y Unió, la plaza Juan Carlos I y la avenida de Jaume III, hasta finalizar en el Paseo Mallorca.

El jurado, por su parte, se ha ubicado en el escenario de la plaza del Mercat, mientras que en la plaza Juan Carlos I se han entregado los premios y ha habido actuaciones del grupo musical 'Flamingos'.

Los premios en carrozas han sido para 'Gintonics Fitness club - sudando el carnaval' (elaborada), 'De la cova al xip' (reivindicativa), 'El lado oscuro de s'Olivera' (original) y 'Vikarnaval' (animadora).

En cuanto a las comparsas, se ha premiado a Tri-buhos (elaborada), 'La granja de Pepito Balboa' (reivindicativa), 'De la cova al xip' (original) y Salson Ferrer (animadora).