A disposición judicial un detenido por robar el móvil de un hombre en Inca, echarse una foto y venderlo después

Agentes de la Guardia Civil en Inca. - GUARDIA CIVIL

PALMA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha puesto a disposición judicial a un hombre que, presuntamente, formaba parte de un grupo que robó dinero, objetos personales y el móvil a otro hombre en Inca, se echó una foto con el y después lo revendió a otra persona.

El hecho tuvo lugar durante la madrugada del 30 de agosto en una calle de Inca, por la que transitaba la víctima, un varón de 54 años, que fue abordado por un grupo de personas desconocidas y, sin mediar palabra, le pegaron un golpe en la parte posterior de la cabeza, según ha explicado el Instituto Armado en un comunicado.

Dicha agresión le ocasionó una pérdida parcial del conocimiento y posteriormente precisó de atención sanitaria. Durante el incidente, le sustrajeron diversos objetos personales, documentación oficial, 150 euros en efectivo y un dispositivo de telefonía móvil.

A raíz de la denuncia interpuesta en dependencias policiales, la Guardia Civil de Inca inició un dispositivo de investigación para el esclarecer los hechos. Entre las diligencias practicadas, se llevó a cabo el análisis exhaustivo de las grabaciones de las cámaras de seguridad situadas en el trayecto recorrido por los involucrados.

De forma simultánea, se solicitaron los requerimientos técnicos oportunos sobre el número de identificación IMEI del dispositivo ante las operadoras de telefonía.

Este procedimiento permitió rastrear la ubicación del terminal y citar a una tercera persona en calidad de testigo, que aportó información relevante sobre la cadena de adquisición del mismo, ya que el asaltante le vendió el teléfono sustraído. Más tarde, se llevaron a cabo diligencias de reconocimiento fotográfico, en el que se obtuvo un resultado positivo e "inequívoco" respecto a la identidad del presunto responsable.

Asimismo, durante las labores técnicas de restitución del terminal para su entrega al legítimo propietario, se ratificaron evidencias digitales vinculadas directamente con el sospechoso, ya que este se había tomado una foto.

Por estos motivos, el hombre fue detenido como posible autor de un delito de robo con violencia y el arrestado, junto con las diligencias instruidas, se han puesto a disposición judicial durante la mañana de este viernes.