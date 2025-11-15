A disposición judicial un hombre por pegar con su brazo escayolado a otro y amenazar a policías en Palma

PALMA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha puesto a disposición judicial a un hombre español de 48 años por, presuntamente, agredir a otro con su brazo escayolado, amenazar a varias personas con un arma blanca y también a los policías que le detuvieron.

Los hechos ocurrieron el pasado miércoles de madrugada, cuando se requirió a una patrulla en la calle Francesc Martí i Mora, tras recibir avisos por un altercado en un establecimiento, según ha explicado la Policía Local de Palma en un comunicado.

A su llegada, los agentes encontraron a un hombre, que llevaba un brazo escayolado, en un estado de "gran excitación y agresividad". A pesar de los múltiples requerimientos para que depusiera su actitud, el individuo mantuvo un comportamiento "violento", al proferir frases "desafiantes" y realizar gestos amenazantes a los agentes.

"La intervención policial se caracterizó por la firmeza y la prudencia de los agentes, que lograron contener la situación y proceder a la detención sin caer en las provocaciones, al minimizar la necesidad de uso de la fuerza", han remarcado.

Según manifestaron los requirentes, el detenido les había agredido previamente e incluso a golpeó a uno de ellos en el rostro con la escayola pero también les había amenazado con un arma blanca en la vía pública.

Por estos motivos, se procedió a su detención como presunto autor de los delitos de desobediencia y resistencia grave, lesiones y amenazas con arma blanca y posteriormente fue Juzgado de Instrucción de Guardia para responder por los múltiples cargos que se le imputan.