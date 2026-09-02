Dispositivo contra la venta ambulante ilegal en Palma: 12 actas levantadas y más de 900 productos retirados

Dispositivo contra la venta ambulante ilegal en Palma - POLICÍA LOCAL PALMA

PALMA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional y la Policía Local de Palma han levantado 12 actas por infracciones y tenencia de drogas en un amplio dispositivo contra la venta ambulante ilegal en la carretera del Arenal en el que se han retirado más de 900 productos.

En el operativo, desarrollado este martes entre las 20.45 y las 21.30 horas, los agentes interceptaron a 11 vendedores ambulantes, según ha informado la Policía Local en una nota de prensa.

En el ámbito de las competencias de la Policía Local, se levantaron 11 actas de denuncia por la práctica de la venta ambulante sin autorización municipal, otra acta de denuncia por tenencia de drogas y un informe judicial.

Por su parte, los efectivos de la Policía Nacional realizaron las gestiones en materia de extranjería y documentación, identificando de forma regularizada a nueve de los vendedores e interponiendo la citación formal a dos de ellos para regularizar su situación administrativa.

Los agentes intervinieron una cantidad "sustancial" de productos, entre ellos 88 camisetas de equipos de fútbol, 625 gafas de sol, seis gorras y 64 brazaletes. También se retiraron 52 vapeadores, 46 cajetillas de tabaco, 23 paquetes de tabaco para mascar, 16 muñecos, nueve juguetes y un megáfono.

Durante el despliegue se registraron dos incidencias de carácter sanitario leves relacionadas con la huida de los vendedores. Según la Policía Local, un vendedor ambulante precisó asistencia por parte de una ambulancia al sufrir una lesión en un tobillo mientras corría.

Asimismo, un agente de la Policía Local en prácticas requirió atención sanitaria posterior tras sufrir un golpe fortuito durante una persecución, descartándose cualquier tipo de agresión física.

El dispositivo contó con 43 efectivos policiales de los dos cuerpos, en concreto, por parte de la Policía Local de Palma participaron agentes adscritos al dispositivo de Seguridad Turística (Setur) y, de la Policía Nacional, agentes de la Brigada de Extranjería y de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR).