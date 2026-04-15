Distribuyen 200 llaveros con saldo para recargar vehículos eléctricos para promocionar la red Melib. - CAIB

PALMA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía, a través del Instituto Balear de la Energía (IBE), ha autorizado la cesión de 200 llaveros promocionales cargados con 650 kilómetros de autonomía de la red pública de recarga Melib a la Asociación Empresarial de Distribuidores de Automoción de Baleares (Aseda), en el marco de una iniciativa para fomentar la movilidad eléctrica en el archipiélago.

Esta actuación se enmarca en la colaboración con el sector de la distribución de automóviles y tiene como objetivo facilitar el acceso de los nuevos usuarios a la red de recarga pública, según ha indicado la Conselleria en nota de prensa.

Los llaveros promocionales incorporan saldo de recarga eléctrica y se entregarán a ciudadanos que adquieran un vehículo eléctrico y se den de alta en la plataforma Melib, lo que contribuirá a impulsar el uso de esta infraestructura estratégica.

En este sentido, el conseller del ramo, Alejandro Sáenz de San Pedro, ha destacado que con esta iniciativa se da un paso más para acercar la movilidad eléctrica a la ciudadanía y facilitar su adopción real.

"La colaboración con el sector de la automoción nos permite llegar directamente a los nuevos usuarios e incentivar el uso de la red pública Melib desde el primer momento", ha afirmado.

El conseller ha añadido que el objetivo es seguir avanzando hacia un archipiélago más sostenible, con menos emisiones y un sistema energético más eficiente.

Además, el acuerdo prevé que Aseda facilite información a los nuevos usuarios sobre el funcionamiento de los llaveros y los puntos de recarga, realice el seguimiento de su distribución, y garantice un uso correcto y eficiente de los mismos.