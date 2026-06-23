Disuelven dos botellones en la Playa de Palma: una carpa en medio de la arena, un gran altavoz y una piscina portátil

La Policía Local Disuelve Dos Botellones En La Playa De Palma E Interviene 140 Bebidas Alcohólicas- POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local ha disuelto dos botellones que se estaban celebrando en la Playa de Palma y ha intervenido 140 bebidas alcohólicas, dos cubos, una piscina portátil y un altavoz.

Las actuaciones, realizadas recientemente en el tramo comprendido entre los balnearios cuatro y siete, fueron llevadas a cabo por agentes de la Unidad de Seguridad Turística.

En el primer botellón, ha informado el cuerpo municipal, participaban una docena de personas que estaban consumiendo bebidas alcohólicas en la playa, motivo por el cual se formularon las correspondientes denuncias.

Posteriormente, los agentes localizaron una segunda concentración integrada por una veintena de personas que habían instalado una carpa en la arena y disponía de un altavoz de grandes dimensiones que emitía música a todo volumen.

Este segundo grupo fue denunciado tanto por la práctica de botellón como por las molestias ocasionadas al entorno derivadas de la contaminación acústica.

En el conjunto de ambas actuaciones, la Policía Local intervino aproximadamente 140 bebidas alcohólicas, dos cubos, una piscina portátil utilizada como recipiente refrigerador y un altavoz de grandes dimensiones.