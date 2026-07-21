Diversos espacios expositivos de Mallorca acogen la exposición 'A media lumbre' sobre arte contemporáneo y artesanía

Algunas de las obras de 'A media lumbre' que se podrán ver en el Casal Solleric. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La exposición colectiva 'A media lumbre' repartirá los trabajos de 49 artistas por Es Baluard Museu d'Art Contemporani, el Casal Solleric y sa Refinadora, en los que se relaciona el arte contemporáneo con los oficios artesanos.

Se trata de una muestra interterritorial que se ha presentado este martes y se ha exhibido o exhibirá en Cataluña, Aragón, València y Mallorca al formar parte del proyecto Biennal B.

En sendos comunicados, el Consell de Mallorca y el Ayuntamiento de Palma han indicado que el proyecto expositivo llega a la isla después de su presentación, el mes de febrero, en el Institut Valencià d'Art Modern (IVAM).

Ahora llega el turno de Mallorca donde su inauguración se hará el miércoles 22 de julio en Sa Refinadora --a las 19.00 horas-- y el jueves 23 de julio en el Casal Solleric --a las 19.30 horas-- y en Es Baluard Museu d'Art Contemporani --a las 20.30 horas--. La exposición podrá visitarse en Palma hasta el 18 de octubre de 2026.

La vicepresidenta y consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, ha destacado que Biennal B es una "apuesta estratégica" del Consell de Mallorca para impulsar una cultura contemporánea "arraigada al territorio y capaz de circular entre municipios".

En este contexto, Roca también ha subrayado que 'A media lumbre' adquiere en Mallorca una significación "especial" por la presencia destacada de artistas de Baleares o residentes en Mallorca, que trabajan con materiales, técnicas y paisajes propios del Mediterráneo.

El proyecto, comisariado por la directora del IVAM, Blanca de la Torre, ha reunido un conjunto de obras y prácticas que dialogan con materiales y saberes históricamente considerados artes menores: la cerámica, el barro, la lana, los tejidos, los bordados y las fibras naturales.

A estas materias se suman también los sonidos y los silencios, dado que la voz aparece como "herramienta de transmisión" al reivindicar la tradición oral como vehículo de memoria, tal como sucedía en los antiguos filandones, aquellos encuentros nocturnos alrededor del fuego donde el trabajo manual y el relato compartido se entrelazaban. La exposición permanece encendida a media luz, al ritmo pausado de los procesos manuales y de las herencias compartidas.

En esta presentación en Mallorca, la propuesta expositiva cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Palma, a través del Casal Solleric, y del Ayuntamiento de Marratxí, que participa mediante el espacio de Sa Refinadora.

Tras la visita a Mallorca, la exposición viajará al Centro de Arte y Naturaleza de Huesca y en el Museu Terra de l'Espluga de Francolí (Tarragona), con actividad prevista entre octubre y diciembre de 2026.

La producción se ha realizado aplicando criterios de sostenibilidad, al usar materiales naturales y no contaminantes, la reutilización de elementos y la eliminación de transportes internacionales, entre otras medidas. Por otra parte, cabe destacar que también se ha elaborado una publicación que recoge el conjunto del proyecto, con textos de María Montesino y María Sánchez.

Una vez hecha la presentación en Es Baluard Museu d'Art Contemporani, la comitiva se ha desplazado al Casal Solleric donde el primer teniente de alcalde y regidor de Cultura, Javier Bonet, expresado la satisfacción del Ayuntamiento de Palma por "tener la oportunidad de colaborar con una acción cultural que cuenta con pocos precedentes en España".

Además, ha agradecido a los autores "el trabajo y el tiempo que han dedicado a este proyecto", a los que ha destacado como creadores de "gran talento" y "profundamente identificados con las coordenadas y parámetros que dan contexto a esta innovadora propuesta".

Repartidos por los diferentes espacios, en las terrazas de Es Baluard exponen la artista Lucía Loren que presenta una serie de intervenciones específicas concebidas para el contexto del museo. Además, en esta sede participan once artistas como son Ricardo Calero, Andrea Canepa, Tonina Crespí, Julie C. Fortier, Teresa Lanceta, Lucía Loren, Teresa Matas, Lara Ordóñez, Núria Riaza, Belén Rodríguez y Cecilia Vicuña.

Ya en el Casal Solleric participan hasta 30 artistas, entre los que figuran Pilar Albarracín, Javier Bravo de Rueda, Susana Cámara Leret, Carolina Caycedo, Olga Diego, Ana Esteve Llorens, Antonio Fernández Alvira, Marta Font, Gloria Godínez, Cara Holmes, Noemí Iglesias Barros, Cecilia Jurado Chueca, Teresa Lanceta, Glenda León, Sandra Mar, entre otros.

Por último, en Sa Refinadora el proyecto presenta una serie de intervenciones de Teresa Matas construidas a partir de materiales textiles, un trabajo introspectivo que convierte el gesto de coser en una forma de pensamiento capaz de interrogar experiencias de dolor y vulnerabilidad desde una dimensión poética y material.