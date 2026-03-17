Docenas de personas se concentran frente al Parlament para exigir mejoras en la educación pública de Baleares

Sindicatos se concentran frente al Parlament para exigir mejoras en la educación pública. - EUROPA PRESS

PALMA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Docenas de personas se han concentrado este martes frente al Parlament balear para reclamar una enseñanza pública de calidad en Baleares.

A la concentración han asistido representantes de los sindicatos UOB, ANPE, STEI y UGT, que han exigido medidas para mejorar la educación pública en las Islas y han denunciado las políticas del PP en el sector.

Entre sus demandas figuran la reducción de las ratios de alumnado por aula, más recursos humanos especializados, y la puesta en marcha del plan de infraestructuras escolares, paralizado desde hace años, con aulas climatizadas y espacios adecuados para la docencia.

Además, han reclamado una disminución de la burocracia ya que defienden que ésta limita su labor pedagógica, la mejora de la carrera profesional y la remuneración del profesorado. También piden un aumento de la inversión educativa, que según los asistentes a la protesta actualmente se sitúa en el 3 por ciento del PIB, y la derogación de la "segregación lingüística".