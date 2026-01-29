Los docentes de Baleares cobran en enero el aumento del 2,5% correspondiente a 2025

Archivo - Una profesora en el aula con alumnos - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

PALMA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los docentes de Baleares han visto reflejado en su nómina del mes de enero el aumento del 2,5 por ciento correspondiente al año 2025 anunciado para todos los trabajadores públicos el pasado mes de diciembre.

Según ha informado la Conselleria de Educación y Universidades en un comunicado, un total de 16.681 profesionales educativos del archipiélago se han beneficiado de este aumento. De estos 16.681 profesionales, 12.461 son de Mallorca, 1.585 de Menorca, 2.419 de Ibiza y 216 de Formentera.

Además, el Consell de Govern también ha aprobado el incremento del 2,5 por ciento de las retribuciones del personal de los centros educativos concertados. Este incremento afecta al personal docente, al personal cooperativista de centros concertados y al personal religioso autónomo.

HOMOGENEIZACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA

En la nómina de enero también se ha actualizado la retribución por indemnización de residencia. Hasta ahora, los trabajadores recibían una indemnización cuya cuantía dependía del grupo en el que estuviera clasificado cada profesional.

El objetivo es que, en 2028, todas estas indemnizaciones sean iguales para todos los grupos de personal funcionario y personal laboral.

Para alcanzar este objetivo, el complemento de residencia se ajustará gradualmente por tramos del 33,33 por ciento anual. El primer tramo se aplica ya en 2026, el segundo en 2027 y, finalmente, el último 33,33 por ciento en 2028, año en que la indemnización por residencia o complemento de insularidad quedará homogeneizada.

La aplicación del aumento del 2,5 por ciento y la homogeneización de la indemnización por residencia o complemento de insularidad supone un sobrecoste anual de 21,6 millones de euros y un incremento medio del 3,25 por ciento en los salarios de los profesionales educativos.

RECONOCIMIENTO DE LA CARRERA PROFESIONAL

En la nómina del mes de enero también se incluye el reconocimiento del primer tramo evaluable y consolidable de la carrera profesional para el personal docente y laboral y el segundo tramo de la parte consolidable de la carrera profesional para el personal docente, inspector y laboral, que fueron aprobados en diciembre de 2025.

Los funcionarios que hayan cumplido dos o más sexenios y tengan reconocido el primer tramo de la carrera profesional reciben el pago del segundo tramo con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2026.

Por otra parte, los funcionarios que participaron en la convocatoria del primer tramo de la carrera profesional, una vez evaluados favorablemente por sus equipos directivos, reciben el pago con efecto retroactivo tras el reconocimiento del primer sexenio.

En el caso del personal docente, casi 8.000 profesionales se benefician de este reconocimiento, mientras que en el caso del personal laboral se benefician alrededor de 120 profesionales.

Durante los próximos meses de 2026 continuarán actualizándose las nóminas de los profesionales educativos de acuerdo con los acuerdos alcanzados y la normativa vigente.

SUBIDA DEL 1,5%

De manera simultánea al anuncio del aumento del 2,5 por ciento, también se anunció una subida del 1,5 por ciento del sueldo, esta última correspondiente al año 2026. Este incremento salarial del 1,5 por ciento empieza a computarse desde enero, pero se aplicará en las nóminas mensuales a partir de mayo; en ese mes se añadirá tanto el 1,5 por ciento correspondiente a mayo como todos los atrasos acumulados de los meses de enero, febrero, marzo y abril.

SUBIDA RETROACTIVA DEL 2,5%

El anuncio del aumento del 2,5 por ciento del sueldo para los trabajadores públicos a partir de 2025 se realizó en diciembre y se ha empezado a aplicar este mes de enero. No obstante, será en la nómina de marzo cuando se realice el pago retroactivo de los doce meses de 2025.

Por su parte, la Conselleria abonará en la nómina de febrero el 35 por ciento de la cuantía correspondiente al retorno del 2,9 por ciento de las retribuciones complementarias a los docentes afectados por la congelación de las retribuciones de los empleados públicos.

Con este abono y el 65 por ciento que ya se pagó en la nómina del pasado mes de septiembre, se cumple la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, que establece que la congelación de las retribuciones de los empleados públicos no estaba suficientemente justificada.

Este pago supondrá un desembolso de 9,4 millones de euros en concepto de nómina y de 1,6 millones de euros en cotizaciones a la Seguridad Social, y beneficiará a un total de 19.400 docentes.

Esta medida representa un desembolso total de cerca de 31,5 millones de euros e incluye los importes dejados de abonar durante los años 2021 y 2022 (incluidos los intereses legales correspondientes), así como los atrasos de los años 2023 y 2024.