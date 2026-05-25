Docentes de Baleares donan 100.000 euros a sus compañeros de Catalunya y Valencia en huelga: "También es nuestra lucha"

Los docentes de Baleares donan 100.000 euros a sus compañeros de Catalunya y la Comunidad Valenciana en huelga - ASSEMBLEA DOCENTS

PALMA 25 May. (EUROPA PRESS) -

La Assemblea de Docents destinará 100.000 euros a las dos cajas de resistencia habilitadas por los docentes de Catalunya y la Comunidad Valenciana para apoyarles en su huelga.

Así se ha decidido en una asamblea general urgente celebrada la tarde de este lunes en el IES Berenguer de Inca, según han informado los docentes en un comunicado.

Uno de los principales puntos que se han abordado en el encuentro ha sido la necesidad de reforzar la solidaridad activa con los compañeros movilizados en Catalunya y la Comunidad Valenciana.

Han acordado destinar una parte de su propia caja de resistencia, creada durante la huelga indefinida de 2013, para apoyar económicamente a estas nuevas luchas educativas.

En concreto, se han dado 50.000 euros a cada una de las dos cajas de resistencia que han habilitado los docentes de ambos territorios. "También es nuestra lucha", han sostenido.

La Assemblea de Docents también se ha puesto a disposición de las educadoras de los centros de educación infantil, también inmersas en un proceso de movilizaciones, por si necesitan apoyo económico.

Ante los "ataques coordinados" contra la educación pública, ha defendido, la respuesta "debe ser colectiva y solidaria entre territorios y etapas educativas".

Las movilizaciones que se están produciendo en las últimas semanas, ha considerado la Assemblea, evidencian que la comunidad educativa "ha dicho basta ante años de recortes, precarización y destrucción planificada de la educación pública.

Estas luchas, ha añadido, deben servir para volver a organizar los centros, reactivar las asambleas y reconstruir una respuesta colectiva que sea "fuerte y sostenida".

En las próximas semanas los docentes de Baleares realizarán una serie de acciones reivindicativas en los centros y se volverán a reunir en asamblea el 25 de junio para planificar el siguiente curso.