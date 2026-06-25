El doctor Hermann Ribera, nuevo director de Asistencia Sanitaria del IBSalut

PALMA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern se ha dado por enterado del nombramiento del doctor Hermann Ribera como nuevo director de Asistencia Sanitaria del IBSalut.

El doctor Ribera sustituye en el cargo al doctor Raúl Lara, que se incorpora al Servicio de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital Universitario Son Espases, ha explicado la presidenta del Ejecutivo autonómico, Marga Prohens, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern de este jueves.

Asimismo, se ha dispuesto el cese del doctor Raúl Lara como vocal del Consejo de Dirección del IBSalut y se ha dispuesto el nombramiento del doctor Ribera como nuevo vocal del Consejo de Dirección.

Ribera es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Barcelona y se especializó en Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor en el Hospital Universitario de Bellvitge. En 1998 se incorporó como facultativo especialista al Servicio de Anestesiología y Reanimación del Hospital Universitario Son Dureta. Desde el año 2008 ejercía como jefe de la Unidad del Dolor.

También ha desarrollado actividad asistencial en Mutua Balear y en la Policlínica Miramar y ha ocupado diversos cargos de responsabilidad en el ámbito científico y asociativo. Ha sido presidente de la Sociedad Balear del Dolor y secretario de la Sección del Dolor de la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR). Recientemente, ha sido elegido presidente de la Sociedad Española del Dolor (SED).

En cuanto a su formación complementaria, ha cursado un máster en Fisiopatología y Diagnóstico del Dolor en la Universidad Autónoma de Barcelona (2010-2011) y dispone de la acreditación Fellow of Interventional Pain Practice, otorgada por la World Institute of Pain en el año 2019.

MEDICAMENTOS Y LIMPIEZA

Por otro lado, el Consell de Govern ha autorizado al director general del IBSalut para tramitar el Acuerdo marco del que derivará la contratación del suministro de medicamentos exclusivos para los centros sanitarios.

El valor máximo estimado del contrato es de 200,44 millones de euros para los 12 meses siguientes a partir del inicio del contrato, más las posibles prórrogas de hasta 36 meses. El objeto del Acuerdo marco se divide en 62 lotes, que corresponden a las prestaciones más comunes utilizadas actualmente en los centros sanitarios.

Los medicamentos exclusivos son aquellos que no tienen competencia porque todavía no ha expirado la patente de los laboratorios que los suministran. En todos los centros se necesitan medicamentos exclusivos para atender a los pacientes y garantizar el correcto funcionamiento de la actividad asistencial.

También ha autorizado al director general del IBSalut para ejercer la competencia en materia de autorización y disposición del gasto respecto al expediente de prórroga del contrato de servicio de limpieza para el Hospital Comarcal de Inca.

El nuevo contrato de prórroga tendrá una duración de veinticuatro meses a partir del 1 de noviembre de este año y un importe de 4,44 millones de euros.