El DORA III cosecha un rechazo mayoritario en el Parlament y el PSIB lo relaciona a las políticas turísticas del Govern

Archivo - Viajeros subiendo a un avión de Volotea en el Aeropuerto de Asturias destino Menorca. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Documento de Regulación Aeroportuaria para el periodo 2027-2031 (denominado como DORA III) ha puesto de acuerdo en su rechazo a la mayoría de partidos presentes en el Parlament, mientras que el PSIB lo ha justificado en que el Govern "no ha enviado mensajes contra la masificación turística".

De este modo, Unidas Podemos (UP), Més per Menorca, MÉS per Mallorca y PP se han posicionado en contra de este documento aprobado este martes en el Consejo de Ministros, en el que se prevé una inversión de 1.030 millones de euros en los aeropuertos baleares y que las instalaciones ronden los 50 millones de pasajeros para 2031.

El portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha criticado que el Gobierno central vaya "contra las políticas de contención" del Ejecutivo autonómico y vea los aeropuertos de las islas como "cajas registradoras".

En la misma línea ha ido el portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, quien ha señalado que la inversión se dirija a "maximizar la capacidad recaudatoria" de una empresa como Aena que "actúa contra los intereses de los baleares".

El diputado de Més per Menorca Josep Castells ha apuntado que acusado al Gobierno central de estar "desconectado" de la problemática de Baleares y ha mostrado su oposición "frontal".

Igualmente, el parlamentario de UP, José María García, ha calificado el DORA III como "un paso atrás" y una "desgracia", ya que las obras en el aeropuerto de Menorca no incluyen una torre de control, pese a que la actual es "la más antigua" que está en funcionamiento.

La representante de Vox, Manuela Cañadas, no ha dejado clara la postura de su partido respecto al documento pero sí ha criticado la "incoherencia" del PSOE que hace inversiones en los aeropuertos para "llenar las islas con millones de turistas", mientras el PSIB va a las manifestaciones contra la masificación.

Por su parte, el portavoz adjunto del PSIB en el Parlament, Marc Pons, ha señalado el DORA III es una "estimación" de Aena en base a las dinámicas económicas y legislativas existentes, por lo que ha alegado que al gestor aeroportuario "no hay nada" que le haga pensar en una bajada del tráfico de turistas en Baleares.