Dos accidentes provocan más de diez kilómetros de atascos en Vía de Cintura y los accesos a Palma

Carretera Ma-1 a la altura de Sant Agustí con varios kilómetros de retención por dos accidentes en Vía de Cintura. - DGT

PALMA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Dos accidentes entre varios vehículos han generado más de diez kilómetros de atascos y circulación lenta en Vía de Cintura y los accesos a Palma.

El primero de los accidentes habría ocurrido sobre las 16.30 horas en el kilómetro dos y el otro sobre las 16.45 horas en el kilómetro seis --ambos en dirección hacia el aeropuerto de Palma--, según ha informado la DGT a Europa Press.

En los dos casos habría dos vehículos implicados y, aunque en un principio no parece que revistan de gravedad para los accidentados, hasta allí se han desplazado los servicios de emergencias para comprobar el estado de las personas implicadas.

Al coincidir con la hora punta de la circulación, los accidentes han generado cerca de nueve kilómetros de retención en la propia Vía de Cintura y los primeros kilómetros de las principales carreteras de acceso a la ciudad de Palma, por lo que en total podrían rebasarse los 12 kilómetros de tráfico afectado.