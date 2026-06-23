Dos agentes de la Policía Local fuera de servicio interceptan en Palma a un conductor ebrio

Vehículo interceptado - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma investiga a un conductor, de 41 años y nacionalidad rumana, como presunto autor de un delito contra la seguridad vial después de que dos agentes fuera de servicio lo interceptasen cuando circulaba de forma errática, invadiendo el carril contrario y utilizando el teléfono móvil al volante.

Los hechos ocurrieron el pasado miércoles, sobre las 22.10 horas, en la avenida de América, cerca de la intersección con la calle Fra Joan Llabrés, cuando los dos agentes, que acababan de finalizar su turno y circulaban en sus vehículos particulares, detectaron un turismo que avanzaba a una velocidad anormalmente reducida, con las luces de emergencia activadas y obstaculizando el tráfico.

Uno de los agentes observó que el conductor aceleraba bruscamente, comenzaba a hacer eses e invadía el carril contrario y, al detenerse en un semáforo en rojo, el agente comprobó además que estaba utilizando el teléfono móvil y presentaba claros síntomas de embriaguez. Cuando el semáforo cambió a verde, el conductor reanudó la marcha de forma agresiva.

Ante el riesgo de accidente, el segundo agente adelantó al vehículo y colocó su coche delante para obligarle a detenerse. Ambos policías se identificaron y dieron el alto al conductor, que, según la Policía Local, mostró una actitud agresiva y desafiante durante la intervención.

Los agentes solicitaron el apoyo de una patrulla del SETUR y de una dotación de la Unidad de Vehículos de Accidentes (UVAC), equipada con etilómetro. El conductor se sometió voluntariamente a la prueba de alcoholemia, en la que arrojó un resultado de 0,82 miligramos por litro de aire espirado, una cifra que supera el umbral penal.

Tras ser informado de su derecho a solicitar una prueba de contraste en un centro sanitario, el hombre renunció a ella. La Sala de Atestados instruyó las diligencias correspondientes, que fueron remitidas a la Sección de Instrucción de Guardia del Tribunal de Instancia.