Dos ataques de perros a ganado dejan una decena de animales muertos en Consell (Mallorca). - POLICÍA LOCAL DE CONSELL

PALMA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Consell (Mallorca) ha intervenido en los últimos días en dos ataques de perros a ganado que se han saldado con una decena de animales muertos y la instrucción de dos atestados policiales.

Los agentes han recordado que tener perros en una finca rústica, aunque sea abierta, no exime de la responsabilidad de mantenerlos controlados y que es obligatorio disponer de cierres y medidas de seguridad adecuadas para evitar que puedan salir de la finca y atacar a otros animales.

Estos hechos, han añadido. pueden comportar denuncias y responsabilidades para los propietarios, así como, si se cumplen los requisitos legales, la declaración de los perros como potencialmente peligrosos, con las obligaciones, medidas de seguridad y limitaciones que esto implica.