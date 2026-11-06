Dos carreras causarán cortes de tráfico y desvíos de autobuses este domingo en Palma

Archivo - Un bus en la parada de Plaza de la Reina. - CORT - Archivo

PALMA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La celebración de dos carreras, la 'Palma Beach Course 10K y Media Maratón' y la 'Milla Atlas per la Infància', causarán cortes de tráfico y desvíos de autobuses este domingo en Palma.

Las afectaciones, según ha informado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado, afectarán principalmente a las zonas de Playa de Palma y Son Gotleu.

Por un lado, entre las 9.00 y las 15.00 horas se realizarán cortes de tráfico al paso de los participantes y durante el desarrollo de la primera prueba deportiva, que se celebrará en la zona costera.

La salida y la llegada tendrán lugar en la carretera del Arenal (esquina con la calle de Miquel Pellisa). El recorrido discurrirá por la calle de Cartago (con cambio de sentido), la avenida de Bartomeu Riutort y la calle de Palangres (con cambio de sentido).

Por otro lado, durante la segunda carrera, que trancurrirá por el barrio de Son Gotleu entre las 10.00 y las 14.00 horas, se cerrará al tráfico la calle Indalecio Prieto, en el tramo comprendido entre la rotonda de Miquel Dolç y el Camí de Son Gotleu.

DESVÍOS EN LA EMT

Entre las 10.00 y las 14.00 horas, la calle Indalecio Prieto quedará inaccesible al tráfico, por lo que las líneas 5 (Es Rafal Nou - Pl. Progrés) y 7 (Son Gotleu - Son Serra - Sa Vileta / Son Vida) deberán circular desviadas en esa zona.

La línea 7 circulará por calle Manacor y realizará el cambio de sentido a la rotonda de Can Blau y vuelta en sentido Son Serra también por calle Manacor.

La línea 5 en sentido Es Rafal Nou circulará por Miquel Dolç y seguirá por Reis Catòlics hasta Can Blau, salida Estadio Balear, Mare de Déu de Montserrat y ruta normal. En sentido pl. Progrés, la L5 irá por Mare de Déu de Montserrat, George Sand, Manacor, Gabriel Llabrés y ruta normal.

Durante el tiempo que duren los cortes de tráfico, quedarán anuladas las paradas 213, 188, 189, 191, 192, 393, 394, 416, 417, 418 y 392.

Por otra parte, el mismo día, entre las 8.00 y las 13.00 horas, la primera línea de Playa de Palma y s'Arenal quedará cerrada al tráfico con motivo de la celebración de la VI Palma Beach Running Course 2026.

Esto supondrá modificaciones en el itinerario de las líneas A2 (Aeroport-s'Arenal), 23 (s'Arenal/ Parc Aquàtic - Pl. Espanya) y 25 (s'Arenal - Pl. Reina | Catedral), que regularán en calle Trasimé, 50, como final de línea.

Durante el tiempo que dure el corte de tráfico, quedarán sin servicio las paradas 490, 624, 625, 866, 622, 902, 887, 888, 889, 903, 890, 691, 692, 771 y 693.