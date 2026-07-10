Dos carreras urbanas provocarán cortes de tráfico este sábado en Son Ferriol y Es Pil·larí, en Palma

Archivo - Bus de la EMT Palma. - CORT - Archivo

PALMA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma y la Empresa Municipal de Transportes (EMT) han previsto dispositivos especiales de tráfico y modificaciones en el servicio de autobuses con motivo de la celebración, este sábado, del XL Memorial Bernat Vallespir y XLI Guillem Zuzama y de la carrera solidaria Trencadors des Pil·larí.

Según ha informado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado, ambos eventos ocasionarán restricciones de tráfico y alteraciones en el transporte público en los barrios de Son Ferriol y Es Pil·larí.

CORTES EN SON FERRIOL

Con motivo del Memorial Bernat Vallespir y Guillem Zuzama, permanecerán cerradas al tráfico entre las 14.00 y las 22.00 horas la avenida del Cid y las calles Rocinante, de la Muntanya y Bartomeu Oliver de Can Tunis.

Durante ese mismo periodo, la línea 14 de la EMT, en sentido Palma-Sant Jordi, se desviará por la carretera de Manacor, por lo que quedarán anuladas las paradas habituales de Son Ferriol y se habilitarán como alternativas las paradas 812 Son Ferriol y 793 Manacor-Muntanya.

En sentido s'Hostalot-Palma, el recorrido también se modificará y el autobús circulará por la carretera de Sineu, Blatera, Ordi, Margalida Monlau, Plató y Andorra antes de retomar su itinerario habitual. En este sentido quedarán anuladas las paradas habituales de Son Ferriol y se habilitarán las paradas 794 Manacor-Muntanya y 848 Son Ferriol.

CORTES EN ES PIL·LARÍ

Por su parte, la carrera solidaria Trencadors des Pil·larí provocará cortes de tráfico entre las 18.30 y las 21.00 horas, aproximadamente, al paso de los participantes.

El recorrido afectará a las calles Francisca Bosch, Doctor Porta, Matilde Landa, Camí de Son Fangos, Martina Pasqual y de la Muntanya, así como a la plaza de l'Església de Sant Francesc d'Assís.

Durante ese intervalo, la línea 31 de la EMT dejará de circular por el interior de Es Pil·larí y será desviada por la autopista. Como consecuencia, quedarán anuladas las paradas de Can Rubert, Can Xoroll, Es Pil·larí, Es Vincle, Son Fangos-Sortida 10 y Can Alegria.