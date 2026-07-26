Dos centenares de vuelos acumulan retrasos en el aeropuerto de Palma en una jornada marcada por las tormentas

Archivo - Un avión vuela sobre el aeropuerto de Palma, a 8 de noviembre de 2021, en Palma de Mallorca, Mallorca, Islas Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de dos centenares de vuelos que tenían que aterrizar o despegar desde el aeropuerto de Palma acumulan retrasos en una jornada marcada por la previsión de fuertes lluvias y tormentas.

Sobre las 10.30 horas, según la información de Aena consultada por Europa Press, había 208 vuelos con retraso, de los cuales 104 eran de salida y otros tantos de llegada.

Entre los vuelos retrasados hay conexiones tanto nacionales como internacionales. Por el momento no consta que se haya tenido que cancelar ninguno.

Los aeropuertos de Menorca y Eivissa, donde la previsión meteorológica es más favorable, hasta el momento no se han registrado incidencias en la operatividad.

Emergencias 112 de Baleares ha activado la alerta naranja por lluvias y tormentas en Mallorca, lo que supone la activación del índice de gravedad 1 (IG-1) del Plan Meteobal.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que podrían caer hasta 40 litros por metro cuadrado (l/m2) acumulados en una hora y no se descarta que puedan producirse precipitaciones en forma de granizo.