Dos cojines de elevación intentarán levantar la roca para rescatar al fallecido en Menorca, que lleva 12 horas sepultado

MENORCA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Dos cojines de elevación neumáticos y la grúa realizarán las labores para levantar la roca de 20 toneladas bajo la que se encuentra el hombre fallecido debido al desprendimiento ocurrido la madrugada desde este martes en la Cala Sant Esteve, en Menorca.

El alcalde de Es Castell, Lluís Camps, ha explicado que la operación es compleja técnicamente y que los cojines neumáticos tienen una capacidad de carga de 20 toneladas cada uno. "El objetivo es rescatar a la víctima cuanto antes porque las condiciones meteorológicas no son muy favorables", ha manifestado.

El desprendimiento de la roca se ha producido alrededor de las 04.30 horas de la madrugada de este martes, de manera que el cuerpo sin vida del hombre permanece sepultado desde hace ya casi 12 horas.

Por su parte, el director general de Emergencias, Pablo Gárriz, se ha desplazado a Menorca y ha subrayado que, a partir de mañana miércoles, se trasladará a la isla un equipo de la Universitat de les Illes Balears (UIB) con herramientas especiales para poder identificar las zonas del acantilado que pudieran estar comprometidas.

"Estamos haciendo un seguimiento constante para prestar todo el apoyo técnico que sea necesario", ha señalado, antes de puntualizar que las líneas de trabajo que se están llevando a cabo son, en primer lugar, estabilizar el edificio afectado por el desprendimiento, así como rescatar a la víctima.

También ha destacado la necesidad de otorgar asistencia psicosocial a los familiares y, finalmente, la detección de otras zonas del acantilado que necesiten ser consolidadas, saneadas o revisadas.