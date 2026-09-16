Dos condenados por secuestrar, agredir y robar a un hombre en Mallorca. - EUROPA PRESS

PALMA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares ha condenado a dos años de prisión a dos hombres por secuestrar, agredir y robar a un hombre en Mallorca.

La Sala ha dictado sentencia de conformidad después de que las partes hayan llegado a un acuerdo antes de la celebración del juicio por el cual en virtud del cual, los procesados han visto reducidas las penas de 12 años de prisión en total que pedía inicialmente la Fiscalía.

Los ahora condenados han reconocido que en la madrugada del 4 de julio de 2022 abordaron a la víctima mientras estaba tomando unas copas en un hostal.

Aprovechando que el perjudicado estaba solo y ebrio, le obligaron a subir a un vehículo y le trasladaron a una vivienda. Allí se pusieron agresivos y le quitaron el teléfono móvil de 150 euros, una riñonera de 20 euros y 60 euros en efectivo.

Después le trasladaron a otra vivienda, donde le propinaron varios manotazos en la cara y le pidieron más dineros. Transcurridas unas horas, le exigieron 2.000 euros y le llevaron a una sucursal bancaria para que sacara el dinero.

La víctima entró sola y le pidió a un empleado que llamara a la Policía. Cuando los agentes llegaron los acusados ya se habían marchado, pero finalmente fueron localizados y detenidos.

Los hombres, que ya han satisfecho una responsabilidad civil de 440 euros, han sido finalmente condenados a dos años de cárcel cada uno por los delitos de detención ilegal y robo y tendrán que pagar una multa de 600 euros por un delito de lesiones.