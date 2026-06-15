Dos conductores de VCT dan positivo en cocaína en Sant Josep - POLICÍA LOCAL SANT JOSEP
EIVISSA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -
Agentes de la Policía Local de Sant Josep han detectado a dos conductores de VTC que arrojaron un resultado positivo en cocaína durante las pruebas de detección de drogas.
Según ha informado la Policía en sus redes sociales, ha sido durante los controles realizados este fin de semana en materia de transportes. En ambos casos, los conductores se encontraban prestando servicio y transportaban clientes.
La Policía Local ha recordado que conducir bajo los efectos de sustancias estupefacientes pone en riesgo la seguridad de todos los usuarios de la vía.
También, ha avanzado que seguirán realizando controles preventivos para garantizar una movilidad más segura para todos.