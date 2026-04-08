Dos detenidas por okupar un piso, robar un cuadro de 60.000 euros y agredir a un policía en Palma

Un agente de la Policía Nacional en Palma. - POLICÍA NACIONAL

PALMA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a dos mujeres por supuestamente okupar una vivienda, robar un cuadro valorado en alrededor de 60.000 euros y agredir a un agente policial en Palma.

Los hechos, según ha informado la Jefatura Superior de la Policía de Baleares, ocurrieron el pasado jueves en el barrio de Santa Catalina. El 091 recibió varias llamadas alertando de que dos mujeres se habían adentrado en un primer piso a través de una escalera.

Una vez en el lugar, varios vecinos informaron a los agentes de que las sospechosas llevaban consigo un menor en un carrito y que habían puesto muebles y objetos en el recibidor de la vivienda con la aparente intención de no dejar acceder al interior del domicilio, además de haber usado una sierra eléctrica.

Cuando los policías solicitaron acceder a la vivienda, las dos mujeres hicieron caso omiso y les amenazaron con situar al menor de edad detrás de la puerta.

Tras la reiteradas negativas, una dotación de bomberos trajo una escalera para que los agentes pudieran acceder por el balcón. Ya en el interior de la vivienda se encontraron a las dos sospechosas en el comedor junto a un menor de tres años que estaba sentado en el sofá.

La entrada del domicilio estaba obstruida por muebles y enseres y en la cerradura de la puerta se había introducido un destornillador.

Los agentes interrogaron a las dos mujeres sobre el motivo de su presencia en la vivienda, a lo que una de ellas respondió que había sido engañada por la otra, quien le habría dicho que estaba allí de alquiler.

De forma paralela, otros policías se entrevistaron con los dueños del piso, quienes dijeron que lo usaban como guardamuebles. En él, detallaron, tenían numerosos objetos, muebles y cuadros de gran valor.

Cuando pudieran entrar echaron en falta una de las citadas pinturas, valorada en cerca de 60.000 euros y que supuestamente habrían sustraído las sospechosas.

Las dos fueron arrestadas como supuestas autoras de un delito de desobediencia y resistencia y otro de hurto. Durante el traslado a comisaría, una de ellas golpeó a uno de los agentes en la cara, por lo que también se le imputa un delito de atentado contra agente de la autoridad.